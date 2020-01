Captain Tsubasa: perché è il gioco di calcio che ci voleva!

L'annuncio di Captain Tsubasa: Rise of New Champions è stato accolto con molta eccitazione, nonostante si sia visto un brevissimo trailer e non sappiamo ancora come effettivamente sarà il gioco per PS4, PC e Nintendo Switch pad (o Joy-Con) alla mano. Ma, al di là dell'ovvio fattore nostalgia che sicuramente ha già conquistato chi è cresciuto a pane e Holly e Benji, perché c'è da essere contenti dell'arrivo di un gioco come questo? Francesco prova a raccontarlo in un video, tenendo le dita incrociate che esperienze arcade come Captain Tsubasa e Inazuma Eleven possano effettivamente tornare alla ribalta e dimostrarsi un'alternativa (non l'eccezione) a simulatori sportivi e blockbuster blasonati.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions è attualmente previsto per il 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.