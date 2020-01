PlayStation Now, prova gratuita di 7 giorni nuovamente disponibile per tutti

PlayStation Now è nuovamente disponibile con una prova gratuita di 7 giorni che può essere utilizzata anche da chi ha già goduto del free trial.



Accessibile da qui, la prova gratis di PlayStation Now consente di testare la piattaforma streaming di Sony per una settimana e valutare così in tutta tranquillità se procedere o meno alla sottoscrizione di un abbonamento.



Rivoluzionato dallo scorso ottobre, con il sostanziale taglio di prezzo e l'introduzione di giochi di grande rilevanza con disponibilità limitata, il servizio consente di accedere a un ampio catalogo di titoli da PS4 e/o PC.



Stando ad alcuni recenti rumor, sembra peraltro che Sony punterà forte su PlayStation Now in concomitanza con il lancio di PS5.