AMD: la nuova grossa GPU Navi potrebbe essere presentata al Computex 2020

Spuntano nuove conferme sul prossimo arrivo di una nuova "grossa" GPU Navi da parte di AMD, così come la stessa compagnia l'ha definita nelle parole della CEO Lisa Su, in questo caso si parla di una possibile presentazione al Computex 2020.



La "Big Navi", come era stata chiamata dal capo di AMD, potrebbe dunque essere presentata al Computex 2020, che si terrà quest'anno dal 2 al 6 giugno. Si tratterebbe di una mossa strategica necessaria per AMD, in vista del possibile lancio della nuova GPU da parte di Nvidia che potrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2020, dando dunque alla compagnia un ulteriore vantaggio su questo fronte.



La risposta di AMD è dunque attesa nel corso dell'anno e potrebbe essere affidata alla nuova "Big Navi", considerata anche la "Nvidia killer", almeno nelle voci di corridoio e nei progetti di AMD stessa, cosa che non necessariamente rispecchia la realtà.



Considerando la pressione di Nvidia, è anche possibile che il lancio della nuova super GPU di AMD sia previsto per la metà del 2020, così come riportato anche da alcune voci di corridoio, cosa che comporterebbe una presentazione al Computex praticamente a ridosso del lancio sul mercato per la nuova scheda. In ogni caso, attendiamo eventuali conferme su questa faccenda.