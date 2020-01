PS5 e Xbox Series X: forma, estetica o sostanza?

Con gli ultimi scatti trapelati in rete - sebbene non ufficiali né confermati - possiamo ormai avere una visione abbastanza completa sulla forma di Xbox Series X, mentre per PS5 siamo ancora alle voci di corridoio, sebbene diversi indizi comincino a comparire anche per questa. Gli ultimi aggiornamenti sulla console Microsoft arrivano da alcune foto scattate a un presunto prototipo, che mostrerebbero le porte di ingresso e le finiture presenti su Xbox Series X, abbastanza materiale da consentire la creazione di un video con un convincente rendering da parte di Giuseppe Spinelli. D'altra parte, la forma della console era già stata mostrata dalla stessa Microsoft con uno spettacolare trailer a sorpresa nel corso dei Video Game Awards, dunque quello che rimane da confermare dal punto di vista dell'aspetto sono giusto alcune piccolezze, come appunto le porte e la disposizione delle prese d'aria, che sembrano essere state svelate dalle ultime, verosimili, foto.





Sulle caratteristiche specifiche c'è ancora poco da dire visto che non sappiamo di preciso cosa si celi all'interno di quel parallelepipedo: se le porte dovessero essere confermate però possiamo aspettarci un alimentatore interno, una sola HDMI e la presenza di porte USB non Type-C, a quanto pare, oltre a un misterioso slot nella parte posteriore di cui è non si capisce ancora la funzione. Quello che rimane più evidente, in tutto questo, è però la bizzarra forma scelta da Microsoft, che ha però una funzionalità specifica, ovvero quella di assicurare la migliore areazione interna per delle componenti che, verosimilmente, assorbiranno una buona quantità di energia e rischierebbero di raggiungere temperature eccessivamente alte. Da questo punto di vista, i possibili design visti finora per PS5 fanno sorgere il dubbio sulle soluzioni adottate da Sony per ovviare al problema del thermal throttling e del surriscaldamento, visto che quanto emerge in rete ha aspetto e dimensioni simili all'attuale PS4, che già sembra piuttosto faticare in termini di raffreddamento, considerando il rumore generato soprattutto dalla versione Pro.





Ecco che allora assume un certo senso il famoso devkit dalla forma folle che ha iniziato a farsi vedere nelle voci di corridoio già da vari mesi e che a questo punto sembra quasi confermato, considerando la quantità di avvistamenti. Tutte quelle prese d'aria a la forma a V che dovrebbe favorire l'uscita dell'aria anche se si pongono i dispositivi uno sopra l'altro hanno, se non altro, lo scopo fondamentale di mantenere la temperatura entro limiti sostenibili. In generale, dobbiamo probabilmente abituarci a una next gen che, mutuando praticamente tutte le soluzioni tecnologiche interne dal mondo PC in termini di hardware, è destinata a ricevere da questo anche gli influssi di design. Non è un caso che Xbox Series X assomigli così tanto a un classico tower PC: di fatto è un tower PC e non potrebbe essere altrimenti, avendo all'interno quelle stesse componenti, salvo una maggiore miniaturizzazione e semplicità di distribuzione di vari elementi.



La forma che si piega alla sostanza, insomma. Non che le console siano mai state propriamente degli oggetti di design, ma per la prima volta, con Xbox Series X, assistiamo a una forma sostanzialmente costruita a partire dalle esigenze dettate dall'hardware interno, che potrebbe dimostrarsi addirittura difficile da inserire negli spazi che vengono tradizionalmente dedicati alle macchine di questo tipo.