PS5, sarà questa la sua forma? Due immagini della console da un presunto brevetto Sony

La forma vera e propria di PS5 in versione definitiva potrebbe emergere da due immagini riportate da GizChina, a quanto pare sketch collegati ad un brevetto che pare essere stato registrato da Sony e che a sua volta è alquanto simile a un'altra foto che era emersa in precedenza.



Come risulta visibile dalle immagini riportate qui sotto, PS5 si presenterebbe con una forma molto particolare, sotto alcuni aspetti simile a quella attuale di PS4 Slim ma con alcune variazioni in grado di contraddistinguerla: il concetto riprende quello base di PS4 Slim ma in questo caso le due parti sovrapposte risultano asimmetriche, formando una sorta di "x".



Guardandola dall'alto, questo rende visibile il simbolo centrale, i tasti di controllo e il logo dall'altra parte. L'immagine in prospettiva mostra peraltro lo slot per i Blu-ray e due porte USB, oltre ai suddetti tasti per accensione ed espulsione del disco.



Gli sketch riflettono in maniera abbastanza fedele la forma che era emersa tempo fa da un'altra foto, che all'epoca sembrava essere di una "vera" PS5, riportata anch'essa qui sotto per confronto. Effettivamente, i progetti sono decisamente corrispondenti a tale dispositivo, portando a credere che questa possa essere la forma definitiva di PS5.



Quello che può risultare strano, a parte la stravaganza della forma, è la sua compattezza e le dimensioni che sembrano piuttosto contenute: in base a quanto risulta visibile, non sembrano esserci soluzioni particolarmente diverse da quelle viste in PS4 per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, ad esempio, laddove Xbox Series X si presenta invece molto ampia e dotata di quelli che sembrano ampi sfoghi per l'aria suggerendo una notevole attenzione alla gestione del calore.



In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali conferme, considerando queste immagini alla stregua di voci di corridoio sebbene piuttosto realistiche.