Dragon Ball Z: Kakarot: Goku vs Freezer a confronto tra manga, anime e gioco

Dragon Ball Z: Kakarot ambisce a ricreare in maniera fedele alcune delle scene più iconiche del manga e dell'anime. In questo video abbiamo voluto confrontare il combattimento tra Goku e Freezer nel manga originale, nel cartone animato e nel nuovo gioco di Dragon Ball pubblicato da Bandai Namco, per scoprire quali sono i cambiamenti, le sequenze tagliate e quelle rimaste identiche in una delle scene più memorabili dell'opera di Akira Toriyama.



E voi state giocando Dragon Ball Z: Kakarot? Per il nostro giudizio sul gioco di Bandai Namco vi rimandiamo alla recensione pubblicata in questi giorni e scritta da Christian Colli.