Minecraft: a Seoul c'è una casa a blocchi ispirata al gioco Mojang

Minecraft è ormai un fenomeno culturale globale, entrato a far parte dell'immaginario collettivo e a quanto pare in grado anche di influenzare l'architettura, a questo punto, come dimostra questa strana casa costruita a Seoul, in Corea del Sud.



Chiamata Cascade House per la sua forma a gradoni discendenti simmetrici, la casa ha una strana forma estremamente squadrata, risultando molto appariscente in mezzo a tutte le altre costruzioni del quartiere in cui si trova.



Progettata dal gruppo Aoa Architects, la Cascade House è effettivamente ispirata a Minecraft, così come appare già a prima vista, con un riferimento diretto reso esplicito dagli stessi architetti, che hanno citato il gioco Mojang proprio come fonte d'ispirazione.



La casa in questione, che oltretutto sfrutta una fantasia di mattoncini tutti quadrati e contrasti cromatici molto accesi tra bianco e rosso, esprime "una sorta di critica alla forma asimmetrica generata dalla regolamentazione delle costruzioni e porta con sé varie analogie con la costruzione a gradoni belga, con le querce o con il gioco Minecraft".



Per rimarcare la somiglianza, Aoa Architects hanno anche pubblicato un'immagine di una perfetta riproduzione della Cascade House all'interno di Minecraft, visibile qui sotto.