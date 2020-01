Hellblade 2 per Xbox Series X mostrerà come la psicosi costruisce miti, dei e religione

Senua's Saga: Hellblade 2 è uno dei tre progetti in sviluppo presso l'evidentemente iperattivo team Ninja Theory ma è sicuramente il più importante, presentato come titolo di lancio di Xbox Series X e destinato a raccontare, a quanto pare, come la psicosi e la sofferenza mentale può trasformare e plasmare miti, dei e religione.



"Mentre il primo Hellblade ci ha dato modo di effettuare un'immersione molto personale nella psicosi, questo seguito parte da quanto effettuato nel primo capitolo e arriva a mostrare come la pazzia e la sofferenza possano dare forma a miti, dei e alla religione", ha affermato Tameem Antoniades, il co-fondatore di Ninja Theory. "Il nostro obiettivo è creare un'esperienza che sia paragonabile all'epica dei miti e delle saghe antiche".



Per raggiungere questo obiettivo, il team si è ingrandito in maniera notevole: "Il team è circa il doppio, come dimensioni, rispetto a quello che ha creato Hellblade", ha spiegato Antoniades, "Ancora piccolo rispetto agli standard dei tripla A, ma puntiamo a dimostrare come i piccoli team riescano comunque a raggiungere grandi cose utilizzando tecnologie procedurali e strumenti all'avanguardia".



Senua's Saga: Hellblade 2 è in effetti un gioco decisamente impressionante, almeno per quanto visto finora, e ancora di più se si pensa che proviene da un team non gigantesco che è impegnato anche su altri due progetti: Bleeding Edge che ormai è in dirittura d'arrivo e il nuovo horror Project: Mara, annunciato proprio oggi.