Fortnite: Epic Games lo fa diventare uno sport scolastico ufficiale

Epic Games e PlayVS sono riusciti a rendere Fortnite un vero e proprio sport scolastico in USA, con tornei ufficiali che si terranno all'interno di high school e college a partire dalla nuova collaborazione.



Si tratta del primo campionato nazionale ufficiale di Fortnite all'interno delle strutture scolastiche americane, organizzato grazie a PlayVS che è una compagnia specializzata nell'organizzazione di questi format. Le series competitive delle scuole superiori, le high school americane, sono distribuite in sei conference, una per ogni fuso orario degli USA: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska e Hawaii.



Per quanto riguarda i college, invece, ci sarà una sola divisione per tutta la nazione e in entrambi i casi si arriverà alla fine a un vincitore, sia per quanto riguarda le high school che i college.



Le iscrizioni per le competizioni varsity nelle high school iniziano il 17 febbraio, per i college invece il 24 febbraio, dunque ci sarà tempo di vedere come si evolverà l'iniziativa, ma considerando la popolarità di Fortnite non è difficile immaginare una notevole affluenza per le competizioni scolastiche ufficiali.



L'organizzazione prevede match settimanali con vari punteggi assegnati a seconda della posizione ottenuta al termine degli scontri, con la possibilità di accedere ai playoff in base ai risultati ottenuti su base settimanale. Insomma, da come è organizzato il torneo sembra anche essere un'attività decisamente impegnativa, in termini di tempo.