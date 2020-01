RTX 3080 sarà un mostro da 3480 CUDA core, 320-bit di memoria bus e 20 GB di RAM GDDR6?

Stando agli ultimi rumor sulla GPU Ampere di Nvidia, la GA103 RTX 3080 potrebbe essere un mostro da 3480 CUDA core, 320-bit di memoria bus e 20 GB GDDR6 RAM. Specifiche la renderebbero molto più performante di una RTX 2080 Super.



Non passa giorno nel quale non riportiamo informazioni sulla guerra senza quartiere che AMD sta combattendo contro Intel e Nvidia. Una guerra che dovrebbe portare enormi benefici ai consumatori, in grado di ottenere hardware migliori a prezzi concorrenziali, come nel caso delle specifiche ritoccate della RT 5600 XT. I rumor di oggi, invece, parlano dell'ennesima risposta di Nvidia a questa offensiva. Il sito MyDrivers ha svelato l'esistenza di due nuove GPU Ampere chiamate GA103 e GA104.



GA103, che si suppone sarà chiamata RTX 3080, avrà ben 3,840 CUDA core, 60 multiprocessori in streaming (SMs), 320-bit di memoria bus e 10/20 GB di RAM GDDR6. GA104 (che sarà probabilmente la RTX 3070) avrà "solo" 3,072 CUDA core, 48 SMs, 256-bit di memoria bus e 8/16 GB di RAM GDDR6 VRAM. Si prospettano anche maggiori velocità di clock e maggiore efficienza grazie ai processi di costruzione a 7 nm.



Assumendo che possa garantire 16 Gbps di velocità di memoria, GA103 dovrebbe raggiungere i 640 GB/s di memoria di banda, un notevole aumento rispetto ai 448 GB/s della RTX 2080 Super. GA104 dovrebbe invece arrivare a 512 GB/s.



Quali saranno le contromosse di AMD con la sua "Big Navi"?