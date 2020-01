Twitch, l'ex pornostar Sasha Grey fa di più e mostra molto meno di tante sue "blasonate colleghe"

Ve la ricordate Sasha Grey? Su su, non lo diciamo a vostra madre/ragazza. L'ex pornostar era famosa per video discretamente estremi, mentre adesso è un apprezzata artista a tutto tondo. Scrive, recita, fa la DJ ed è pure fotografa. Adesso è persino atterrata su Twitch dove dimostra di essere molto più giocatrice di tante "blasonate colleghe". E quindi non ha bisogno di mostrare le sue grazie per ottenere un po' di successo.



Inutile che facciate i timidi, se non conoscete Sasha Grey è perché avete vissuto in un altro mondo. L'ex pornostar, inattiva dal 2011, è comunque tra le più cliccate su Pornhub. O su qualunque altro distributore di porno al quale vi appoggiate. Comunque negli ultimi anni si è affermata come attrice (di quelle vestite), DJ, fotografa e scrittrice. Adesso, come notano in un interessante articolo i colleghi di Videogamer Italia, è anche una brava twitcher.



Sasha, infatti, si spara sessioni da 4 e più ore di The Witcher 3. In queste dirette parla del gioco, si confronta con gli educatissimi fan e racconta le sue passioni in un modo sobrio ed elegante. Già, lei che ha mostrato davvero tutto di sé, sul suo canale di videogiochi mostra solo i videogiochi. Tutto il contrario di molte sue blasonate colleghe.



Una cosa che fa pensare, no? Nel caso in cui vogliate andare a vedere come se la passa Sasha, questo è l'indirizzo del suo canale. E mi raccomando, evitate di farvi riconoscere, i suo follower sono estremamente educati.