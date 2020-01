PS5, il controller aptico ha grande potenziale e la CPU Zen 2 aiuterà nei porting, per il dev di Moons of Madness

Il controller aptico di PS5 ha un grande potenziale se utilizzato a dovere. La CPU Zen 2 semplificherà i porting, soprattutto durante i primi mesi di sviluppo. Questa è l'opinione di Ivan Moen, CEO di Rock Pocket Games, lo studio creatore di Moons of Madness.



I recenti rumor di PlayStation 5 non stanno facendo discutere solo gli appassionati, ma anche gli addetti ai lavori. In una recente intervista, infatti, Ivan Moen, CEO di Rock Pocket Games, lo studio creatore di Moons of Madness, ha parlato di come due delle caratteristiche più chiacchierate influenzeranno lo sviluppo dei prossimi videogiochi.



Il controller aptico consentirà di aggiungere "molte cose" ai giochi. "Credo però," ha detto Moen, "che la sua incidenza sia molto soggettiva e dipenderà sia dai giocatori sia da come gli sviluppatori sfrutteranno questa opzione. Ma ha il potenziale per aggiungere molto all'esperienza."



Per quanto riguarda la CPU Zen 2, invece, Moen sembra più tiepido. Una CPU più veloce consentirà di sfruttare più potenza e poter avere più libertà, ma questo si noterà soprattutto nel primo periodo, dato che gli attuali hardware sono ormai considerati obsoleti. Una velocità di calcolo più simile a quella degli attuali PC semplificherà inoltre il processo di porting. "I vantaggi, però, saranno limitati nel tempo, dato che la differenza coi PC riprenderà a crescere molto velocemente."