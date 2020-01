Cyberpunk 2077, CD Projekt sta sviluppando il gioco attivamente da più di 8 anni

Non sono bastati 8 anni a Cyberpunk 2077 per essere pronto a raggiungere i negozi. In questo ore, infatti, sono riemerse delle vecchie dichiarazioni da parte del co-fondatore e CEO di CD Projekt Marcin Iwiński. Nel video il CEO afferma che un gioco su Cyberpunk è in sviluppo attivo da molto prima del 2012.



Un video della CD Projekt Red Summer Conference è riemerso in queste ore. In questa conferenza, che si è tenuta il 30 marzo 2012, il co-fondatore di CD Projekt Marcin Iwiński ha parlato per la prima volta di quello che presto sarebbe stato conosciuto come Cyberpunk 2077. Non "un gioco di Cyberpunk, ma IL gioco di Cyberpunk."



A quei tempi la notizia è passata un po' in sordina, The Witcher 3 non era ancora uscito e senza di lui CD Projekt non aveva ancora tutti i riflettori puntati addosso. Tanto da poter affermare abbastanza tranquillamente: "Fino a un po' di anni fa avevamo solo un team, ma adesso sono orgoglioso di annunciare che ne abbiamo un secondo [..] formato da veterani di The Witcher 1 e 2." ha detto Iwiński . "Se mettete assieme tutte le notti che questi ragazzi hanno passato in ufficio a lavorare a questo progetto, si metterebbero assieme diversi anni di lavoro. Sono tutti veterani e stanno lavorando su un nuovo RPG tripla A."



Il resto è storia. Ormai anche il recente rinvio di Cyberpunk 2077. Un progetto che coinvolge da ben più di 8 anni i migliori veterani di uno studio così rinomato. Se non siete quindi curiosi di vedere il risultato di tutto questo lavoro, vuol dire che "avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore". (cit.)