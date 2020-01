Super Smash Bros. Ultimate, il director Masahiro Sakurai ha giocato a 242 giochi PS4 nel 2019

Che il director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, fosse un tipo molto particolare è una cosa nota. Che fosse un giocatore incallito anche. Ma i suoi numeri fanno comunque paura. Nel 2019 Sakurai ha giocato a ben 242 giochi PS4. E da questo dato non emergono i giochi provati su Switch o il tempo passato al lavoro.



Il recente Nintendo Direct ci ha confermato che il director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, è un tipo un po' bizzarro. Nel mezzo del Nintendo Direct di Super Smash Bros. Ultimate si è fermato e ha insegnato a contare con le mani in modo binario. Sapevamo anche che è un giocatore incallito. Nonostante questo i dati registrati su PlayStation 4 nel solo 2019 fanno paura. Sono 242 i giochi giocati, come emerge dall'utile app "Your PlayStation 2019".



Da questi dati non emergono nemmeno i giochi provati su Switch, dando per scontato che utilizzi la "sua" console. La domanda che ci si pone è quindi: quanto avrà lavorato Masahiro Sakurai nel 2019? Ma soprattutto sarà riuscito a dormire qualche ora tra tutti questi videogiochi?