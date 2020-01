Yakuza: Like a Dragon, su Spotify è disponile la colonna sonora dell'intera serie di SEGA

Per celebrare l'arrivo nei negozi di Yakuza: Like a Dragon, SEGA ha pubblicato su Spotify la colonna sonora dell'intera serie. Si tratta di un bell'omaggio fatto ai fan e di bel un modo per apprezzare un aspetto del gioco forse troppo trascurato.



Per celebrare il settimo capitolo della serie di Yakuza: Like a Dragon, SEGA ha pubblicato su Spotify l'intera colonna sonora della serie di SEGA. Le canzoni sono divise, ovviamente, per gioco e partono da Yakuza 0 e arrivano fino all'ultimo capitolo, appena uscito in Giappone. Un modo per apprezzare anche questo aspetto della serie, forse meno celebrato degli altri.



Ecco l'elenco dei giochi e il link per ascoltare i brani. Buon ascolto.