Xbox Series X: Phil Spencer e team sono in Giappone a discutere con sviluppatori e publisher per il futuro

Phil Spencer, capo della divisione Xbox, insieme al suo team ristretto, si trovano attualmente in Giappone, a quanto pare per discutere con vari team e publisher del prossimo futuro sul mercato videoludico, per quanto riguarda il 2020 e oltre.



Spencer ha riferito la cosa su Twitter, dove ha affermato che è "Fantastico tornare in Giappone con il team, parlando e ascoltando gli studi e i publisher sul 2020 e oltre", si legge nel messaggio. "C'è davvero una forte energia ed emozione qui per il futuro dei videogiochi".



Sembra trattarsi di un'iniziativa parallela a quella che il capo di Xbox aveva intrapreso nel 2019 verso marzo, in preparazione dell'E3 2019 che segnò un certo ritorno di attenzione per Microsoft sulle produzioni nipponiche, che ha visto i risultati arrivare fino a quest'anno, con il prossimo arrivo della serie Yakuza e Final Fantasy su Xbox Game Pass, ad esempio.



Attendiamo dunque di vedere se questi incontri nipponici possano avere riflessi sulla lineup di giochi per Xbox Series X, considerando che la carenza di titoli giapponesi è considerata spesso una lacuna importante per il mondo Xbox.





Great to be back in Japan with the team talking and listening to amazing studios and publishers about 2020 and beyond. Really strong energy and excitement here about gaming's future. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2020