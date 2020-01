Dragon Ball Super: il capitolo 56 del manga è ora disponibile

Il capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super, nel momento in cui scriviamo, è finalmente disponibile. Lo sappiamo: non vedevate l'ora di poter leggere il nuovo appuntamento con Goku, Vegeta, Moro e compagnia. Adesso potete farlo, gratuitamente e legalmente.

Il capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super è infatti disponibile per la lettura online (legalmente) sul sito web di Manga Plus. Trovate il link nel campo Fonte di questo articolo, quindi nel caso abbiate deciso di corrervi immediatamente, beh: buona lettura! Sappiate però che purtroppo la lingua presente è una a scelta tra l'inglese e lo spagnolo. Nel paragrafo successivo passeremo ai contenuti e ai temi dell'episodio del manga in questione, quindi se temete spoiler saltatelo.

Ebbene, l'attenzione di Toriyama e di Toyotaro in questo nuovo capitolo di Dragon Ball Super si sposta nuovamente sul pianeta Terra, dove i Guerrieri Zeta sono pronti ad affrontare l'intera banda di Moro, il divoratore di pianeti. Non mancheranno scontri ed entrare in scena davvero degne di nota, che non vogliamo anticiparvi: ma per l'arrivo di Goku e Vegeta, pare sia tutto rimandato al capitolo 57.