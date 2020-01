Google Maps addio, Huawei sceglie Tom Tom per il suo servizio di mappe

Le tensioni tra Cina e USA stanno costringendo i colossi tech cinesi a trovare delle alternative a Google nel caso in cui ci fosse un embargo da parte del governo americano. Per poter offrire un servizio di mappe alternativo a Google Maps, Huawei, uno dei maggiori produttori di telefoni al mondo, si è accordato con Tom Tom, storico leader dei navigatori per autovetture.



Questo accordo consentirà a Huawei di utilizzare tutti i software, i servizi e ovviamente le mappe di Tom Tom per creare dei software per smartphone. Con ogni probabilità l'obiettivo principale è quello di creare una valida alternativa a Google Maps, in modo da prepararsi nel caso in cui il colosso americano sia costretto dal suo governo a tagliare i ponti col produttore cinese.



Un'ipotesi sempre dietro l'angolo, viste le tensioni che ci sono tra l'amministrazione Trump e il governo cinese. Sempre latenti, nonostante il recente accordo commerciale. E Tom Tom, essendo una società con sede in Olanda, consentirebbe a Huawei di offrire ai suoi utenti un servizio valido e al riparo da decisioni esterne.