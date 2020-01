Pokémon e Naruto si fondono in queste bellissime immagini

Alcuni fan hanno immaginato come sarebbero i celebri ninja del manga di Naruto se fossero dei personaggi dei pokémon. Un accostamento solo in apparenza forzato. Gli artisti sono stati in grado di valorizzare in queste immagini abbinando alcune caratteristiche dei mostri tascabili con quelle dei personaggi di Masashi Kishimoto.



Grazie al lavoro di alcuni instancabili fan possiamo vedere come sarebbero i personaggi di Naruto, celebre manga di Masashi Kishimoto, se abitassero il mondo dei Pokémon. Se alcuni accostamenti sono abbastanza semplici, come quelli tra Greninja e Naruto, altri sono più fantasiosi, come quello tra Sakura ed Eevee.



Cbr.com ne ha pubblicati 10, di seguito vi presentiamo quelli che ci sono piaciuti di più:

















Che ne pensate?