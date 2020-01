Incoming Call, il Bloober Team di Layers of Fear e Observer anticipa un nuovo horror cyberpunk

Bloober Team ha pubblicato un nuovo teaser trailer per un progetto ancora misterioso, che sembra appartenere al genere cyberpunk horror e potrebbe dunque essere legato a Observer, titolo dei medesimi autori.



Non è facile decifrare il senso del breve teaser da circa 30 secondi, al di là del logo e della scritta Incoming Call, che però non sembra riferirsi al titolo del nuovo gioco da presentare. Nella descrizione del video su YouTube si trovano alcune stringe di caratteri che potrebbero nascondere altri indizi, ovvero "new_incoming_call_" e "sig: ch120n 1nc02p02473d_."



Il team è noto per le sue produzioni horror, in particolare Layers of Fear, Layers of Fear 2 e Observer, ma l'idea più diffusa al momento è che si tratti proprio di Observer 2, o comunque di un titolo legato al precedente horror in soggettiva ad ambientazione fantascientifica da parte di Bloober Team. A questo punto attendiamo una presentazione più completa e comprensibile del nuovo progetto.