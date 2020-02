Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 3/2/2020

Le offerte Amazon di oggi ci tentano con sconti contenuti ma interessanti che rendono più appetibili sia le cuffie da gioco wireless Logitech G533, già ottime per rapporto tra prezzo e qualità, sia il mouse Logitech MX Master 3, orientato all'ambito professionale ma versatile e pensato per non affaticare la mano. Punta invece sull'RGB il tappetino Rzer Goliathus mentre agogna il salotto la Smart TV 4K Sony KD49XG7005, vincolata a un sistema operativo povero di applicazioni ma caratterizzata da una qualità dell'immagine molto elevata.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (provabile gratis per 70 giorni per celebrare Sanremo), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.