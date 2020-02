Days of War, la recensione

Mappe, gameplay e arsenale di uno sparatutto che vuole essere un classico

Finanziato attraverso Kickstarter, Days of War guarda a titoli come Day of Defeat con l'obiettivo dare un contorno più evoluto al classico gameplay basato su sprint rapido, abilità nell'usare il fuoco non mirato e cecchini letali. D'altronde si tratta di una formula che ha un grosso seguito, ma è ancora vincolata a motori grafici datati che per qualcuno sono davvero troppo difficili da digerire. Ed è qui che scendono in campo i ragazzi di Driven Arts che pur non puntando a una grafica spaccamascella, ci regalano comunque scorci convincenti e dettagliati sparsi per ben dodici mappe che ci portano dall'Europa al Fronte Occidentale tra porti industriali, cittadine di ogni genere e quartieri innevati. In alcuni casi gli spazi sono decisamente stretti, ma non mancano piazze, viali e finestre nascoste che si aprono su ponti, depositi ferroviari, attraversamenti fluviali e installazioni militari. Scenari ormai noti in cui due squadre da un massimo di 16 giocatori si scontrano partendo dagli opposti di mappe di varie dimensioni sebbene chiuse e vincolate da percorsi precisi che ci portano ai punti di controllo, con corridoi da difendere e posizioni ottimali per i cecchini. Ed è qui che emergono tutti i pregi e tutti i difetti sia della formula che del titolo, migliorato in questa nuova versione ma ancora in divenire come risulta evidente dal bilanciamento delle armi, tra rinculi eccessivi e danni esagerati per alcune armi automatiche che risultano decisamente avvantaggiate in gran parte delle situazioni. Il gunplay, va detto, è tutto sommato fedele al genere, ma in un titolo di questo tipo il dettaglio è importante per trasformare la frustrazione in voglia di migliorarsi.

Cosa non sempre facile anche a causa di diversi bug e della sensazione di rigidità del movimento, davvero poco naturale. Per qualcuno la cosa non è un problema, sia chiaro, ma per molti altri è un dettaglio fondamentale che assieme ad altri difetti e alla lunghissima gestazione di questa versione 2.0 si riflette sul numero complessivo di giocatori, limitato come risulta fin troppo evidente dalla lista del browser dei server. A concentrare i giocatori, però, ci pensa il sistema di matchmaking, introdotto proprio con la versione 2.0, che ci consente di trovare una partita da 16 giocatori in pochi attimi e a qualsiasi ora. Ma spesso ci piazza in server lontani da casa, costringendoci a fare i conti con un ping elevato che con un titolo basato su riflessi fulminei diventa penalizzante come risulta evidente provando la modalità di addestramento contro i bot, purtroppo poco intelligenti, ma se non altro efficaci nel farci provare le diverse classi che sono differenziate per esercito e per armi. Troviamo quindi lo Springfield in mano al fuciliere americano, la classica MP40 tra le fila tedesche, svariate mitragliatrici da postazione, Garand, Oberz e via dicendo, con la pistola a fare da arma secondaria accompagnata da granate, fumogeni e dall'immancabile coltello. Ma il pezzo forte è senza dubbio il lanciarazzi che aggiunge spettacolo anche se potrebbe non risultare digeribile a tutti in uno sparatutto dalle velleità realistiche dove non c'è traccia di veicoli in movimento.