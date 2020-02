Speaking Simulator, la recensione

Tutto ciò che il giocatore deve fare è di muovere la bocca come indicato da alcune frecce e premere dei pulsanti posti all'interno della cavità orale con la lingua, quando diventano verdi, evitandoli quando rossi. Perché ci sono dei pulsanti nella bocca del protagonista? Perché è un robot controllato da un alieno che vuole conquistare il mondo. Imparare a parlare è l'unico sistema per non farsi scoprire dagli umani. Le missioni di cui è formata la campagna single player , se così la vogliamo chiamare, ci vedono di volta in volta di fronte a un umano differente tentare di comporre frasi con i movimenti della bocca e delle altre parti del volto che si sbloccano salendo di livello, complicando un po' i controlli (entrano in gioco anche altri pulsanti da premere sempre e solo quando ci viene detto di farlo). Il nostro obiettivo è di provare a essere il più convincenti possibili.

Cerchiamo di chiudere in tre righe la recensione di Speaking Simulator perché non vale davvero la pena dedicargli più spazio. Intanto non lasciatevi ingannare dal titolo, perché la simulazione dell'atto del parlare non esiste. Provato con un qualsiasi controller con due stick analogici, il gioco si riduce a essere una specie di rhythm game molto blando, in cui allo stick sinistro sono assegnati i movimenti della lingua, mentre allo stick destro quelli della bocca.

Gameplay

L'idea di Speaking Simulator non è nemmeno malvagia e per i primi dieci minuti di gioco diverte anche. In fondo è facile vederci dietro il filone dei simulator comici, quelli che hanno come capofila titoli quai Surgeon Simulator e Goat Simulator. Purtroppo il poco che ha da offrire ne esaurisce la spinta in brevissimo tempo, facendone presto emergere le immense falle. L'editor posto a inizio gioco consente di creare il proprio umano robotico scegliendo tra colore della pelle, pettinatura e altre caratteristiche generali del suo aspetto. Teoricamente Speaking Simulator mira a strappare qualche risata grazie all'assurdo deformarsi del viso del protagonista, tra denti che saltano, orecchie meccaniche vanno in ebollizione e altre trovate simili che si manifestano durante le conversazioni.

Come detto, per qualche minuto funziona, ma il divertimento dura il tempo di rendersi conto che ci troviamo di fronte a un gioco approssimativo e senza alcun mordente. Il volto, l'unico elemento animato del personaggio, nonché il 'luogo' in cui si svolge il gioco, è la fiera delle compenetrazioni. Le deformazioni del volto spesso sembrano dei glitch, più che delle feature. Le missioni sono collegate tra loro in modo vaghissimo, con i dialoghi che sono la fiera delle banalità e delle battute telefonate. Gli scenari dove si svolgono le conversazioni sono statici e spogli (uffici, bar, appartamenti che siano). È davvero difficile trovare qualcosa che si salvi. Magari se fosse un simulatori di conversazioni sgradevoli con persone che non si vogliono incontrare...