Dreams è il gioco più atteso di febbraio 2020

L'inizio dell'anno è spesso caratterizzato da un ritmo più blando, che se non altro consente di recuperare un po' il mastodontico backlog che può essere emerso nei mesi scorsi, vista la quantità di titoli usciti nel corso del 2019 e in particolare nella fase finale dell'anno. Anche febbraio 2020 non presenta novità di rilievo assoluto ma si tratta comunque di un mese interessante, principalmente per il gioco che è emerso come il più atteso per il periodo appena iniziato, ovvero Dreams , ma anche per una serie di titoli minori ma che meritano una certa attenzione. D'altra parte, il ritmo non proprio travolgente è destinato a durare ancora qualche mese, considerando i vari ritardi annunciati alle uscite che avrebbero dovuto caratterizzare maggiormente questa primavera, rimasta improvvisamente priva di alcuni dei suoi protagonisti annunciati. Quello che manca a questo febbraio 2020 sono le tipiche uscite tripla A di grosso calibro in grado di mettere d'accordo un po' tutti, ma questo apre la porta a soluzioni peculiari e alternative che risultano comunque molto interessanti, in molti casi anche più della tipica produzione in stile Blockbuster. Simbolico di questa situazione è il fatto che il gioco probabilmente più in vista è un titolo strano e particolare come Dreams , che a tutti gli effetti è più una sorta di strumento per la creazione di giochi che un vero e proprio gioco a sua volta. Per il resto, si rileva l'arrivo di Darksiders Genesis su console probabilmente come titolo di maggiore rilievo in termini di notorietà, oltre a One Punch Man e una serie di edizioni nuove o rimasterizzate che riguardano Street Fighter V con la Champion Edition, le remastered di Bayonetta e Vanquish e l'edizione console di Two Point Hospital.

Il più atteso dalla redazione

Ci sono stati pochi dubbi all'interno della redazione: dalla votazione interna, Dreams è risultato il gioco più atteso senza dover affrontare alcune concorrenza particolarmente combattiva, vista la distanza anche rispetto al secondo classificato. Non si è parlato molto di Dreams, forse perché il suo lunghissimo percorso di sviluppo l'ha spostato sullo sfondo delle produzioni PS4 come una sorta di lavoro in corso costante, con le aspettative connesse che si sono gradualmente affievolite pur rimanendo comunque presenti. Presentato nel 2015 dal talentuoso team Media Molecule, Dreams è finalmente pronto per sbarcare sul mercato, dopo un percorso di beta che ha consentito anche agli utenti di entrare progressivamente in contatto con il software inizialmente solo attraverso la modalità creativa. Con l'arrivo in forma completa sarà possibile anche provare la modalità storia, oltre che accedere a tutta la strumentazione completa per la costruzione di nuovi giochi ed esperienze su PS4.





Il secondo classificato giunge un po' a sorpresa e si tratta di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, il videogioco basato sul celebre manga di One, sviluppato da Spike Chunsoft come picchiaduro in arena che promette di riprodurre le folli battaglie presenti nella serie originale in forma interattiva, ovviamente utilizzando i personaggi tratti dal variegato cast di manga e anime. Sinceramente non era molto prevedibile il successo del gioco all'interno della redazione ma evidentemente ci sono diversi fan di One Punch Man da queste parti che lo aspettano a gloria, complice anche l'assenza di altre proposte di particolare interesse. Chiude il podio Yakuza 5, quinto capitolo della serie Sega che si ripresenta su PS4 in forma rimasterizzata, in attesa di vederlo anche su PC e successivamente su Xbox One. Al di sotto di questi troviamo soprattutto manciate di voti sparsi su vari altri titoli, tra i quali emergono in particolare Snack World per Nintendo Switch e la versione console di Two Point Hospital.