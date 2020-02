PS5: il sito ufficiale nasconde un riferimento a Starblaster, ma non è un gioco

PS5 include nel sito ufficiale un riferimento a Starblaster che alcuni utenti hanno interpretato come il nome di uno dei giochi in arrivo sulla prossima console Sony.



Esiste infatti un vecchio classico per Apple 2 con quel titolo, e così è stato un attimo immaginare che quella stringa facesse riferimento a un possibile sequel o reboot, magari uno sparatutto spaziale che mostrasse i muscoli di PlayStation 5 anche in quell'ambito.



La realtà, tuttavia, sembra essere un'altra: le parole contenute nella riga snei-ember-cli-starblaster fanno probabilmente riferimento agli strumenti di sviluppo Java per il sito, e Starblaster in particolare sarebbe uno di questi web development tool.



Il clamoroso granchio è chiaramente indicativo di quanta sia la voglia di saperne di più su PS5, a maggior ragione dopo il lancio del sito ufficiale da parte di Sony.