Chernobylite, il mega aggiornamento ‘Old Friend’ aggiunge dettagli della storia

The Farm 51 ha pubblicato un mega aggiornamento di Chernobylite, chiamato 'Old Friend', che aggiunge diversi dettagli sulla storia. Si tratta del terzo aggiornamento maggiore da quando il gioco è in Accesso Anticipato. Dei tre è comunque il più grande in assoluto.



Con 'old friend', Chernobylite guadagna molte nuove missioni, decine di eventi e miglioramenti e accessori per il crafting. Vengono anche risolti numerosi bug ancora presenti, il motore grafico è stato ottimizzato e ora è molto più fluido e alcuni elementi sono stati riprogettati da zero.



Il team di sviluppo ha anche voluto far notare che Chernobylite è cresciuto del 50% dalla prima versione dell'Accesso Anticipato di qualche mese fa. La speranza è che i giocatori che l'hanno accantonato gli diano una nuova possibilità per provare tutte le novità.



Comunque sia ci vorrà ancora del tempo prima della conclusione dei lavori su Chernobylite, attualmente disponibile solo per PC. Quindi se ancora trovate dei problemi non disperate, perché saranno sistemati quanto prima. In testa alla notizia trovate il trailer con tutte le novità introdotte da Old Friend. Per la nota di rilascio completa, cliccate qui.