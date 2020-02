Avengers: Endgame, l'armatura di Captain America già presente in Infinity War?

L'armatura di Captain America di Avengers: Endgame la conosciamo tutti: è l'unica a presentare una sorta di rivestitura a scaglie sulla superficie. Ma uno spettatore molto attento dei film Marvel Studios ha anche scoperto un dettaglio da non trascurare.

Nel subreddit MovieDetails (cioè dettagli dei film), un utente ha notato come le scaglie dell'armatura di Captain America in Avengers: Endgame fossero già presenti al di sotto dello strato di una seconda armatura, utilizzata però nel film precedente, cioè in Avengers: Infinity War. Si tratta di un dettaglio accuratamente studiato e collocato lì per i più curiosi, una sorta di autocitazione, oppure il frutto del caso?

Alcuni credono che questo dettaglio fosse stato nascosto in Avengers: Infinity War perché Captain America doveva ancora celare la sua identità pubblica (faceva parte degli eroi "rinnegati" dal resto del mondo). In Avengers: Endgame torna invece a combattere pubblicamente per il bene comune nella sua ultima missione; ma questa è probabilmente solo una teoria, più plausibile che si tratti di un dettaglio casuale tra un film e l'altro. Ecco un'immagine che riassume la questione.