Matrix 4, Keanu Reeves: look inedito mostrato nelle prime riprese del film

Matrix 4 ha visto l'inizio delle riprese in quel di San Francisco, e Keanu Reeves compare in una clip in cui viene rivelato un look inedito per il suo personaggio, Neo.



Il protagonista della celebre saga creata dalle Watchowski si presenta infatti con i capelli lunghi, un berretto e un abbigliamento casual: uno stile molto distante rispetto a quello visto negli episodi precedenti di Matrix.



Non è ovviamente dato sapere a cosa facciano riferimento le riprese in questione, in cui vediamo semplicemente Reeves guardare verso il cielo coprendosi il volto. Si tratta della realtà virtuale della Matrix o comunque di una situazione irreale?



A così tanti anni di distanza dall'uscita del terzo e ultimo capitolo della trilogia originale, Matrix Revolutions, è davvero grande la curiosità su come possa riprendere la storia di Neo e dei suoi compagni di battaglia.



Alla nuova pellicola parteciperanno anche Carrie-Ann Moss, Jada Pinkett, Jessica Henwick e Neil Patrick Harris.