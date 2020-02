Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 6/2/2020

Le offerte Amazon di oggi non ci fanno mancare diverse offerte mobile con due pezzi forti dell'offerta smartphone Samsung e il modesto ma ben più economico dei modelli superiori Apple Ipad base da 10,3 pollici. Ritroviamo poi il Fire TV Stick, ancora una volta in sconto di 15 euro, e una doppietta di televisori 4K Philips, caratterizzati dalla tipica luce ambientale a tre zone Ambilight.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (provabile gratis per 70 giorni per celebrare Sanremo), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.