WhatsApp Web per Windows 10: falle di sicurezza permettevano l'acceso ai file da remoto

Nelle ultime ore gli sviluppatori di Facebook hanno identificato ed isolato un problema di sicurezza in WhatsApp Web, ovvero la versione per Desktop di PC Windows su Windows 10. Questa falla permetteva a potenziali malintenzionati innanzitutto di leggere i messaggi, nel peggiore dei casi di intervenire sul PC stesso.

A scoprire la falla di WhatsApp Web su Windows 10 è stato il ricercatore Gal Weizman di PerimeterX: è stata dovuta all'implementazione del software framework di Electron, che già di suo in passato aveva dimostrato problemi simili. Tramite Electron utenti esterni possono sfruttare una serie di exploit complessa ma efficace, fino ai danni al PC cui abbiamo accennato, cioè l'accesso ai file da remoto.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp Web dovrebbe correggere tutti questi rischi: le versioni affette ad oggi erano quelle fino alla build 0.3.9309 per utenti android, e fino alla 2.20.10 per chi ha effettuato il pairing con un iPhone. Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.