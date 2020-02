Euronics, volantino Facciamo a Metà: offerte su PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Euronics ha lanciato il nuovo volantino, intitolato Facciamo a Metà, con offerte anche su PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Le promozioni cambiano a seconda dei punti vendita, come al solito: quelle di cui parliamo di seguito sono del Gruppo Nova.



PlayStation 4 nell'ormai tradizionale bundle con Fortnite, a cui però si aggiunge anche una copia di Destiny 2, può essere acquistata per 249 euro anziché 299, per un risparmio del 16%.



Per quanto riguarda Nintendo Switch, è disponibile il modello originale in bundle con Mortal Kombat 11 a 339 euro anziché 389, oppure il modello Lite con Pokémon Spada o Pokémon Scudo a 259 euro anziché 279.



Chi desidera invece una fiammante Xbox One X può optare per il bundle con Star Wars Jedi: Fallen Order a 299 euro anziché 499, per un risparmio del 40%, ma sono in offerta anche diversi giochi per tutte le piattaforme.



FIFA 20 per PS4 o Xbox One può infatti essere vostro per 44,99 euro anziché 69,99, mentre titoli come Call of Duty: Modern Warfare, Death Stranding e Days Gone vengono via a 49,90 euro.