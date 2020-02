Pokémon GO: Ora Misteriosa oggi 6 febbraio 2020, i dettagli dell'evento

Oggi giovedì 6 febbraio 2020 si terrà un nuovo evento su Pokémon GO: l'Ora Misteriosa. Vediamo in questo rapido articolo tutti i dettagli disponibili forniti dagli sviluppatori di Niantic Labs, così da godercelo al meglio.

L'Ora Misteriosa è il terzo evento settimanale di Pokémon GO dopo gli eventi In primo piano (di martedì) e dell'Ora Leggendaria (di mercoledì). L'Ora Misteriosa si terrà oggi 6 febbraio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale) e garantirà doppia polvere di stelle su tutte le catture avvenute in quei sessanta minuti di tempo. Se siete a corto di polvere di stelle per potenziare i Pokémon o purificare gli esemplari ombra, dovrete assolutamente giocare.

Queste iniziative minori si accompagnano a tutti gli eventi di febbraio 2020 di Pokémon GO, già annunciati da alcuni giorni dagli sviluppatori di Niantic Labs. Ricordiamo, ad esempio, che Tornadus è già disponibile nei Raid di Livello Cinque, e che è alle porte il nuovo evento di San Valentino 2020.