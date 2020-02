Windows 10 e Linux con un'app possono girare su iPhone e iPad

Alcuni sviluppatori indipendenti sono riusciti a far girare Windows 10 e Linux su iPhone e iPad. Hanno, infatti, sviluppato una nuova app che riesce ad aggirare i blocchi posti da Apple nei suoi device.



Il bello dei device di Apple è la cura con la quale iOS è cucito intorno a questi dispositivi. A volte, però, le limitazioni imposte dall'azienda di Cupertino sono troppo stringenti. Tanto che alcuni sviluppatori hanno cercato un modo per aggirare questi limiti e sbloccare il pieno potenziale di iPhone e iPad. Il risultato è UTM.



Si tratta di una nuova app che consente di usare il software QEMU per far girare in maniera virtualizzata una versione completa di Windows 10. I dispositivi iOS non possono contare sulla virtualizzazione dell'hardware e per questo motivo l'app UTM si deve collegare coi server SPICE di QEMU per avere una para-virtualizzazione. In questo modo, però, UTM riesce a far girare Windows 10 e persino alcune distribuzioni di Linux su iPhone e iPad. La velocità con la quale gira il tutto è persino accettabile.



Per utilizzare UTM non occorre nemmeno jailbreakare i device. Al momento basta un semplice sideload. C'è sempre, però, il rischio che Apple tagli queste funzionalità in futuro attraverso qualche aggiornamento. Al momento, però, le persone che stanno provando l'app sono riuscite nell'operazione, nonostante lamentino tempi di installazione piuttosto lenti. Un inconveniente preventivato: si tratta comunque di un progetto ad uno stato embrionale.



Questo, però, è l'unico modo per far girare Win 10 su dispositivi Apple. Gli sviluppatori, infatti, sostengono che, nonostante Windows sia in grado di girare praticamente ovunque, è impossibile farlo in maniera nativa su processore A9.



Nel caso in cui vogliate provare (a vostro rischio e pericolo) a far girare Win 10 su iOS, a questo indirizzo potete trovare l'app UTM, mentre a questo indirizzo potrete scaricare un'immagine ISO di Win 10.