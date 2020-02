Giochi PS4: One Punch Man: A Hero Nobody Knows e Two Point Hospital (settimana 24 febbraio 2020)

Comincia una nuova settimana, e noi siamo qui pronti con il consueto articolo per mostrarvi tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni, a cominciare da oggi, lunedì 24 febbraio 2020. Pronti, partenza, via: controllate quanti soldi vi restano nel portafoglio.

Tra i giochi in uscita su PlayStation 4 di questa settimana spicca sicuramente One Punch Man: A Hero Nobody Knows, la cui data di lancio è attualmente fissata per il 28 febbraio 2020. Il nostro provato di One Punch Man: A Hero Nobody Knows è già disponibile, per i più curiosi. "Si tratta di un gioco d'azione e combattimento ambientato in un universo costantemente minacciato, in cui alcuni eroi sono l'unica speranza contro la distruzione totale. Saitama, il protagonista principale, è un eroe in grado eliminare anche i più potenti avversari con un solo pugno, una situazione che lo annoia e infastidisce da morire".

La versione console di Two Point Hospital arriverà invece un po' prima, precisamente il prossimo 25 febbraio 2020. "Two Point Hospital è la nuova simulazione realizzata dagli autori di Theme Hospital. Nel gioco potremo costruire e personalizzare il nostro ospedale, aggiungendo dispositivi per la diagnosi e il trattamento, ma anche le ultime tecnologie in campo ornamentale!"

Ecco qui di seguito tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 24 febbraio 2020, ordinati per data di lancio. E se avete intenzione di acquistare qualche titolo in particolare, fatecelo sapere tra i commenti naturalmente!