Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 24/2/2020

Le offerte Amazon di oggi ritornano a puntare con forza sul mobile con diversi sconti, in alcuni casi netti, su diversi smartphone appartenenti a fasce decisamente diverse. A seguire troviamo un massiccio laptop da gioco HP OMEN, un MSI Stealth con schermo da 144Hz e due MSI Modern caratterizzati da un pannello dai colori ottimi. Per chiudere torniamo al monitor HP Pavilion 27, non privo di difetti ma dal prezzo ottimo in relazione alle caratteristiche.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.