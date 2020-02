Tfue: Ninja ha cercato di rovinargli la carriera su Twitch? Nuove accuse

Nelle ultime ore il mondo degli streamer più famosi è stato sconvolto da una vera e propria rissa (verbale e video) tra Ninja e Tfue. L'account di Tyler Ninja Blevins è stato hackerato, ma ciò ha rappresentato solo l'inizio di un vero e proprio litigio a più riprese, che è poi andato avanti per un po'. Faremo qui il punto della situazione.

Con l'account di Ninja hackerato, i malintenzionati si sono divertiti a giocargli un brutto tiro nei confronti di Tfue, collega/rivale altrettanto famoso. Difatti hanno twittato messaggi del tipo "Sfidami, Tfue" e poi "TfuevsNinja, gli farei davvero il c***" con emoji sorridente. Lì per lì Tfue non ha risposto, e quando Ninja ha riottenuto il controllo del suo account tutto sembrava risolto.

Così non è stato: l'occasione a quanto pare ha permesso a Tfue di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con vere e proprie accuse. In un video realizzato subito dopo, Turner Ellis Tenney ha dichiarato: "Penso sia stato davvero hackerato, ma a prescindere da questo, c'è qualcosa che mi pesa e che devo buttare fuori già da tempo. Per anni e anni io e Ninja siamo stati rivali, e lui ha cercato di farmi fuori (dal settore, ndr), dicendo un sacco di st******* sul mio conto. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ha anche cercato di farmi bannare da Twitch, e in modo permanente. Ha cercato di rovinare la mia carriera".

La risposta di Ninja è arrivata quasi subito, ma senza toni particolarmente enfatici. "Non ho interesse nello sfidare Tfue. Non ti odio, non voglio che tu fallisca, ma non apprezzo che usi l'hack del mio account per farti pubblicità. Nessuno merita di subire una cosa simile".