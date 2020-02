Ninja, account Twitter hackerato con un tentativo di estorsione

Ninja ha subito un nuovo attacco hacker al proprio account Twitter, o meglio una sorta di dirottamento dell'account da parte di una persona, le cui generalità non sono state rese note, che ha tentato anche una sorta di estorsione dalla sua presunta posizione di forza, ma a quanto pare il tentativo non è andato a buon fine.



"Il solito copione ogni volta", ha affermato poco dopo Tyler "Ninja" Blevins, a dimostrazione di come il celebre streamer sia ormai piuttosto abituato a casi di questo tipo. Il 22 febbraio, l'account Twitter di Ninja è stato dunque dirottato, per così dire, il quale ha iniziato a inviare messaggi alquanto fuori dallo stile ordinario dello streamer, cercando peraltro di avviare una sorta di battaglia social con Tfue e lamentandosi anche per la sospensione di un account Twitter, probabilmente quello originale di colui che ha effettuato l'attacco.



Nel frattempo, ha anche avviato una sorta di tentativo di estorsione rivolgendosi alla moglie di Ninja, ovvero Jessica Blevins, la quale non sembra essersi impressionata più di tanto nemmeno lei, sostenendo che l'attacco è durato "cinque minuti", prima di essere bloccato.



A quanto pare, insomma, sembra la normale amministrazione per i coniugi Blevins, come hanno dimostrato i messaggi immediatamente successivi al caso, una volta che Ninja ha ripreso possesso del proprio account regolarmente.



È piuttosto normale che lo streamer in questione sia al centro anche di queste particolari attenzioni, considerando che Ninja guadagna più di PewDiePie essendo il giocatore più ricco del mondo. Essendosi costruito la propria fama soprattutto giocando a Fortnite, la sua opinione è solitamente tenuta in grande considerazione per il gioco Epic Games, dunque è interessante rilevare come di recente abbia espresso nostalgia della prima mappa.





Hackers on twitter be like...



Seriously same script every time. We back pic.twitter.com/i9TUT1IRBW — Ninja (@Ninja) February 22, 2020