TIM Steel New: minuti illimitati e 50GB a 7,99 euro, ultimo giorno per l'offerta

TIM Steel New è una delle offerte dell'operatore storico blu più interessanti e attualmente presenti sul mercato. Peccato che lo resterà solo per pochissimo: oggi, domenica 23 febbraio 2020, è l'ultimo giorno per attivare l'offerta. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere.

TIM Steel New, dal punto di vista contenuti, sembra non farsi mancare praticamente nulla: annotiamo la presenza di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e poi di 50 GIGA in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 150 Mbps in download. E ci sono anche dei servizi inclusi relativi alla reperibilità, come LoSai TIM e ChiamaOra di TIM, nonché il piano base TIM Base e Chat. E ovviamente potrete accedere gratuitamente alla nuova area clienti MyTIM.

Passiamo ai costi dell'offerta TIM: il prezzo di abbonamento mensile è di 7,99 euro. Oggi 23 febbraio 2020 potrete richiedere gli ultimi codici PIN per l'attivazione nei centri TIM su tutto il territorio italiano. Non è da escludere l'arrivo di una proroga dal prossimo lunedì, ma attualmente queste sono solo supposizioni.