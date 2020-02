Animal Crossing: New Horizons, i salvataggi si potranno recuperare ma ad alcune condizioni

Animal Crossing: New Horizons avrà un sistema di recupero dei salvataggi, ovvero una sorta di backup dei progressi del gioco per Nintendo Switch, ma si potrà accedere a questo soltanto a determinate condizioni che ne limitano fortemente l'utilizzo.



Prima di tutto, è necessario essere abbonati al servizio Nintendo Switch Online per avere accesso al backup dei salvataggi, e questo rientra alquanto nelle condizioni standard di utilizzo del servizio che conosciamo già da tempo per i giochi Nintendo Switch, ma non è l'unica restrizione all'utilizzo del recupero dati.



Nel corso del recente Animal Crossing Direct, infatti, è emersa un'altra condizione molto importante: è possibile recuperare i dati di salvataggio di Animal Crossing: New Horizons soltanto una volta. Il sistema è infatti inteso per coloro che smarriscono cartuccia o console, oppure subiscono qualche danno all'attrezzatura, eventi straordinari che costringano a recuperare i salvataggi ma solo una volta per account, a quanto pare.



Non si tratta dunque di un backup standard che può essere richiamato in ogni momento, dunque, ma di una misura straordinaria che vale una volta sola e richiede inoltre di essere abbonati a Nintendo Switch Online come condizione primaria. Il servizio di backup straordinario dei salvataggi del gioco, peraltro, non sarà disponibile al lancio del gioco ma verrà messo a disposizione solo successivamente.



Queste non sono peraltro le uniche limitazioni piuttosto strane e apparentemente arbitrarie decise da Nintendo per Animal Crossing: New Horizons. Come già riferito in precedenza, infatti, la compagnia ha anche imposto il limite di una sola isola utilizzabile per ogni Nintendo Switch, cosa che impedisce anche ai diversi utenti di una stessa console di dare il via a isole diverse.



Nel frattempo, sono emerse altre informazioni sul numero degli abitanti di Animal Crossing: New Horizons, sugli amiibo e sugli aggiornamenti gratis e supporto per i servizi online.