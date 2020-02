Animal Crossing: New Horizons, una panoramica del gameplay nel Nintendo Direct

Animal Crossing: New Horizons è protagonista del Nintendo Direct che stanno trasmettendo proprio in questi minuti, e che offre una panoramica del gameplay per questo nuovo episodio della serie.



Le meccaniche di Animal Crossing: New Horizons sembrano riprendere e arricchire gli elementi che i fan del franchise ben conoscono, con tanti gradevolissimi tocchi di classe.



Il personaggio che controlliamo si sposta nello scenario in concomitanza con il lancio del gioco, trovando dunque un periodo primaverile ad attenderlo. Naturalmente le stagioni cambiano, e con esse l'aspetto dell'ambientazione e la tipologia di fauna attiva.



Le attività disponibili sembrano davvero numerosissime, così come le sfaccettature social, ad esempio la possibilità di assistere altri utenti durante le prime fasi della loro permanenza. La gestione dell'abitazione resta un punto chiave, ampiamente personalizzabile.



In questo episodio verranno inoltre introdotti l'aeroporto e le cartoline, rispettivamente un hub pensato per il multiplayer (fruibile da un massimo di quattro persone sulla stessa isola) e un modo di comunicare con gli altri giocatori.