PlayStation Store, nuovi giochi PS4: Bayonetta, Vanquish e Hunt: Showdown

Hunt: Showdown e Katana Kami: A Way of the Samurai Story

I nuovi giochi PS4 in arrivo questa settimana su PlayStation Store includono titoli come Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle e Hunt: Showdown, ma anche una promozione della settimana dedicata a The Outer Worlds.



Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (39,99 euro) è una raccolta rimasterizzata che include due dei migliori action game mai realizzati da PlatinumGames. Il primo, Bayonetta, è stato pubblicato originariamente nel 2009 su PS3 e Xbox 360: protagonista del gioco è un'imbattibile strega che non disdegna l'uso di armi da fuoco, utilizzando i propri poteri per affrontare orde di feroci angeli intenzionati a distruggere il mondo.



L'esperienza è caratterizzata da un sistema di combattimento pressoché perfetto, che alterna schivate all'ultimo secondo, combo e spettacolari mosse speciali per confezionare un gameplay solidissimo, di riferimento per il genere, ancora oggi perfettamente attuale ed entusiasmante.

Vanquish è invece uscito in origine nel 2010 e propone un setting molto diverso, di tipo futuristico e fantascientifico, nonché meccaniche fortemente orientate agli sparatutto.



Al comando dell'agente Sam Gideon, equipaggiato con una potentissima armatura tecnologica, dovremo combattere una guerra fra Stati Uniti e Federazione Russa dopo che il regime dell'unione è stato spazzato via da un colpo di stato. Se in Bayonetta l'elemento chiave del gameplay è la schivata, nel caso di Vanquish è invece la scivolata: una manovra motorizzata, consumabile, che consente di muoversi rapidissimamente e colpire i nemici con stile.