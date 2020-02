Animal Crossing: New Horizons, il numero degli abitanti rivelato da Nintendo

Animal Crossing: New Horizons vanterà un alto numero di abitanti: ben 383, stando a quanto rivelato da Nintendo in un post su Twitter.



"Grazie per l'ottimo lavoro di questi giorni!" recita il messaggio pubblicato dal profilo ufficiale di Animal Crossing: New Horizons. "Come passerete il fine settimana?"



"Noi ci occuperemo di mandare i moduli per l'abitazione delle isole ai clienti della Tanuki Housing: un totale di 383 messaggi, dunque 383 diversi indirizzi da scrivere uno ad uno!"



Dal nuovo episodio della serie Nintendo potremo dunque aspettarci una quantità enorme di personaggi differenti, che andranno a caratterizzare lo scenario e le relative attività in tanti modi.



Animal Crossing: New Horizons è stato protagonista ieri di un Nintendo Direct in cui sono stati rivelati numerosi dettagli sul gioco, disponibile a partire dal 20 marzo su Nintendo Switch.