Othercide annunciato, è un gioco di ruolo tattico per PC, Xbox One e PS4

In occasione del PAX East 2020, Focus Home Interactive ha annunciato Othercide, un gioco di ruolo tattico per PC, Xbox One e PS4, in uscita questa estate. Sviluppato da Lightbulb Crew, uno studio indipendente franco svedese cui dobbiamo il MoBA free-to-play Games of Glory, Othercide metterà il giocatore ai comandi dell'esercito umano per affrontare gli Others e i Suffering. I primi sono delle creature mostruose che provengono da un'altra dimensione, mentre i secondi degli umani maledetti per i loro crimini.



Il mondo è al collasso e al giocatore non rimane che esplorarne la carcassa, facendo crescere ed evolvere l'armata delle Daughters, in cui echeggiano gli spiriti dei più potenti guerrieri che siano mai vissuti. Nel trailer di annuncio, che trovate in testa alla notizia, potete notare la particolare direzione artistica, che pare sarà utilizzata per l'intero gioco. Purtroppo non ci sono sequenze di gameplay, quindi è impossibile per ora dire cosa ci aspetti in concreto giocando ad Othercide, al di là delle belle parole. Ad esempio il combattimento viene descritto come un intricato balletto di attacchi e contrattacchi che farà uso di un sistema denominato Dynamic Timeline System, che consentirà di pianificare in anticipo le mosse, sfruttando un'impressionante quantità di abilità. Ci saranno anche dei boss da affrontare e dei momenti narrativi in cui ci verrà raccontata la storia del gioco. Non mancheranno opzioni di personalizzazione, caratteristiche da far crescere e quant'altro.



Othercide sarà mostrato al PAX East 2020 che si svolgerà dal 27 febbraio al 1° marzo 2020. Quindi aspettiamoci presto di saperne di più.