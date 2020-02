Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 23/2/2020

Le offerte Amazon di oggi ci sorprendono con un secondo sconto sull'ottimo monitor da gioco LG 24GL600F, decisamente accessoriato in relazione al formato e alla fascia di prezzo. Da non sottovalutare, inoltre, lo sconto sul mouse Logitech G402 Hyperion Fury che pur di soli 6 euro risulta netto in relazione al prezzo di partenza contenuto. A chiudere, infine, troviamo il nuovo Zenbook di ASUS, un portatile da lavoro che punta su eleganza, portabilità e schermo, identico a quello del precedente nonostante la superficie del laptop si sia ridotta del 13%.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.