Obsidian ha un nuovo GDR tripla A in sviluppo oltre qualcosa legato a The Outer Worlds e Grounded

Obsidian, lo sviluppatore acquistato diversi mesi fa da Microsoft, è in pieno fermento. Lo studio, infatti, sta cercando ben 32 nuovi professionisti che andranno a lavorare su Grounded, qualcosa legato a The Outer Worlds e un GDR tripla A non ancora annunciato.



Stando a quanto emerge dal sito ufficiale, Obsidian ha aperto ben 32 nuove posizioni lavorative. Lo studio sta cercando diversi specialisti a tempo pieno, da esperti in animazione in 2D, fino ad arrivare al Lead Technical Artist. Ci sono anche posizioni aperte per uno stage estivo, come quelle di Audio Design e 2D Art/Concept. Si svolgerà tutto ad Irvine, in California. Una notizia interessante per tutti coloro che volessero provare ad entrare nel mondo dei videogiochi.



Analizzando meglio le posizioni proposte, però, si scoprono anche altre cose meritevoli d'attenzione. Innanzitutto il numero di posizioni indica che Obsidian sta entrando in un periodo piuttosto intenso di attività. Questi periodi coincidono solitamente con il passaggio dalla fase creativa a quella produttiva di un videogioco.



L'altra informazione è che lo studio sta lavorando su tre fronti. Il primo è conosciuto da tutti, ovvero Grounded. Si tratta di un curioso survival nel quale i giocatori sono rimpiccioliti e dovranno fare di tutto per sopravvivere il più a lungo possibile in un enorme giardino. Più o meno come nel film Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi.



Il secondo progetto è un qualcosa legato al franchise di The Outer Worlds. Da quanto emerge non dovrebbe trattarsi del seguito dell'interessante gioco di ruolo pubblicato da Private Division, qui la nostra recensione di The Outer Worlds, ma di un progetto parallelo. Sarà comunque un qualcosa da tenere d'occhio.



Il terzo progetto è però quello maggiormente goloso. Lo studio conferma di essere al lavoro su di un GDR tripla A non ancora annunciato. Non si hanno ulteriori dettagli sulla natura di questo gioco. Non si sa se riprenderà una delle licenze storiche in mano ad Obsidian, se proverà a rinverdire una serie di Microsoft e se sarà un progetto completamente nuovo. Quello che sappiamo è che gli sviluppatori di Irvine raramente hanno creato prodotti privi di interesse e quindi siamo molto curiosi di scoprire cosa bolle in pentola.