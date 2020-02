Fortnite: Nitebeam e Jelatyn nel negozio del 25 febbraio 2020

Comincia un nuovo giorno, e con lui arriva anche il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 del 25 febbraio 2020. Vediamo tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 torna innanzitutto Nitebeam, il costume epico proposto al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio, e con uno stile aggiuntivo; con lui torna anche Jelatyn, più recente e soprattutto più economico, costa appena 1200 V-buck, circa 12 euro al caso. I contenuti del Carnevale 2020 di oggi sono Fiori Carnevaleschi (una copertura da 500 V-buck) e Samba Soleggiata (CD Musicale da 200 V-buck); i balletti in evidenza oggi sono infine Vieni qua e Balzellon Balzelloni.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, 25 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Il Battle Pass della nuova stagione è intanto già disponibile per l'acquisto.

Get festive 🌺



Check out the new Carnaval Flowers Wrap in the Item Shop now! pic.twitter.com/8VWWx70IJX