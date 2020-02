Fortnite: primi contenuti del Carnevale 2020 nel negozio del 24 febbraio

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 del 24 febbraio 2020 è ufficialmente disponibile, e in questo rapido articolo vedremo contenuti, dettagli e prezzi direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Cominciano ad arrivare su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 i primi contenuti dedicati al Carnevale 2020. Intanto torna disponibile la Skin Falco Solare, proposta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio (e ha anche uno stile aggiuntivo). E poi debutta una copertura inedita, Coriandoli Carnevaleschi, al prezzo di 500 V-buck (circa 5 euro al cambio). Se poi desiderate un oggetto gratuito, è disponibile lo Stendardo Tucano, gratis. I balletti in evidenza oggi sono solo due, ma meritevoli di attenzione: Capoeira e Siediti.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, 24 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Ma non prima di avervi ricordato di dare un'occhiata al Battle Pass della Stagione 2.

Time to revel 🎊



Check out the new Carnaval Confetti Wrap in the Item Shop now! pic.twitter.com/29BaRRfPlP