Giochi Nintendo Switch: Metro Redux e Samurai Shodown (settimana 24 febbraio 2020)

La nuova settimana del 24 febbraio 2020 è ufficialmente cominciata, anche su Nintendo Switch. Difatti in questo rapido articolo vi parleremo, anticipandoveli leggermente, di tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch dei prossimi sette giorni, a partire da oggi.

Samurai Shodown è sicuramente uno dei giochi più attesi in arrivo su Nintendo Switch: la data di lancio prevista è il 25 febbraio 2020. Tra l'altro la nostra recensione di Samurai Shodown è disponibile, quindi perché non le date un'occhiata? "Dopo quasi dieci anni fuori dai giochi, SAMURAI SHODOWN torna alla grande! Il team di sviluppo dietro al grande successo di KING OF FIGHTERS XIV fa risorgere dalla ceneri tredici amati combattenti, insieme ad altri tre nuovi, per farli lottare in un ring leggendario!"

Anche Metro Redux è un gradito arrivo su Nintendo Switch, sarà disponibile da venerdì 28 febbraio 2020. Per chi non lo sapesse, Metro Redux è la versione "definitiva" di Metro 2033 e Metro: Last Light per le piattaforme di nuova generazione.

Qui di seguito, comunque, vi riportiamo come al solito un pratico elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 24 febbraio 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.