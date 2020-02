CoopVoce Smart 15: 1000 minuti e 15 GB a 7,50 euro, i dettagli della nuova offerta

CoopVoce si appresta a lanciare sul mercato una nuova offerta, nota come CoopVoce Smart 15: vediamo tutte le indiscrezioni e i dettagli attualmente disponibili, riportati anche dai colleghi di Mondomobileweb.

La nuova offerta di CoopVoce sarà Smart 15, che dal punto di vista dei contenuti proporrà 1000 minuti di chiamata verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali, e poi ancora 15 GIGA di internet in 4G su rete TIM. Tutto questo al prezzo di abbonamento mensile di 7,50 euro; ricordiamo che attualmente queste sono indiscrezioni, che verranno confermate o smentite nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

La data di lancio di CoopVoce Smart 15 è prevista per giovedì 27 febbraio 2020, inoltre dal punto di vista dei costi annotiamo i 9 euro per l'attivazione e i 10 euro per la nuova SIM CoopVoce, con 5 euro di traffico incluso.