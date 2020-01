CoopVoce Easy: 300 minuti, SMS e 3GB a 5 euro al mese, nuova offerta

Tempo di grandi novità e cambiamenti per l'operatore CoopVoce, che sta diventando ufficialmente Full MVNO: vi abbiamo già avvertiti che dal 16 gennaio 2020 verrà introdotto un nuovo logo, e adesso torniamo per parlarvi della nuova offerta che verrà proposta.

Sempre a partire dal 16 gennaio 2020 e fino al 26 febbraio 2020 successivo, CoopVoce proporrà la sua nuova offerta CoopVoce Easy, dai seguenti contenuti: 300 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 300 SMS verso tutti e poi ancora 3 GIGA di internet in 4G su rete TIM. Il tutto al prezzo di abbonamento mensile di 5 euro.

L'attivazione sarà gratuita per tutti i nuovi clienti CoopVoce, ma bisognerà aggiungere 10 euro la nuova SIM CoopVoce, con 5 euro di traffico incluso. I già clienti dell'operatore potranno passare all'offerta in questione, pagando il costo di attivazione di 9 euro. Non è da escludere che in un secondo momento possano arrivare anche altre offerte: vi terremo aggiornati.